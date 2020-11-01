الكون الكمومي أو الوانتي 2-10 - جواد بشارة

2020/11/01 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة الكون الكمومي أو الكوانتي 2-10 أوحكايات الكوانتوم الغريبة 2غرائب الكوانتوم أو فيزياء الكموم l’étrangeté de la physique quantique أعداد وترجمة د.



جواد بشارةالفيزياء المعاصرة تستند على دعامتين صلدتين هما الفيزياء النسبية والفيزياء الكوانتية أو الكمومية يتعاطعان مع ما نسميه الواقع ويقدمان تصورهما لهذا الواقع سواء مافوق الذري أو مادون الذري، ماكروسكوبيك أو ميكروسكوبك.



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