2020/11/01 | 20:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



دعت مفوضية الانتخابات محافظة كربلاء ، مساء الأحد ، نقابة معلمي كربلاء حث الملاكات التربوية والتعليمية بضرورة تحديث بطاقة الناخب .



وقال نقيب معلمي كربلاء خالد مرعي المسعودي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “مكتب مفوضية كربلاء دعا النقابة عند زيارة لشرح قانون الانتخابات الجديد ، الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية انتخابات كربلاء تدعو المعلمين لتحديث بطاقة الناخب وكالة الصحافة المستقلة.

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