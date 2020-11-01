كورونا يخترق حصون ريال مدريد ويصيب احد لاعبيه… فحص جماعي قبيل مباراة الانتر

2020/11/01 | 20:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

خضع لاعبو ريال مدريد الإسباني أمس السبت واليوم الأحد لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نتائج الفحوصات التي خضع لها لاعبي ريال مدريد أظهرت بأن هناك لاعباً مصاب بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق.

ولم تكشف صحيفة “ماركا” عن اسم اللاعب الذي حملت فحوصاته والمسحة الأولى النتيحة الإيجابية بحمل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأكدت “ماركا” أن:” نادي ريال مدريد الإسباني قرر إجراء فحوصات أخرى على اللاعب من أجل التأكد وتحديد مصيره من المشاركة في مباراة إنتر ميلان القادمة”.

ويستضيف ريال مدريد نظيره إنتر ميلان الإيطالي في مباراة مهمة للغاية يوم الثلاثاء القادم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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