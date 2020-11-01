العراق يستكمل معايير الخروج من قائمة الدول ذات الخطورة في مكافحة غسيل الأموال

2020/11/01 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلن سفير جمهورية العراق في مدريد عادل مصطفى كامل، اليوم الاحد،عن استكمال الاجراءات والمعايير الدولية المطلوبة للخروج من الدول ذات الخطورة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه جاء ذلك خلال لقائه خوسيه باسكوال ماركو مدير عام الاندماج والتنسيق وشؤون الاتحاد الاوربي في الخارجية الاسبانية، وفيكتوريا كارثلين اوردونيث نائب مدير الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الاوربي في مبنى الخارجية الاسبانية، ضمن الجهود الدبلوماسية المتواصلة من اجل رفع العراق من قائمة المفوضية الاوربية للدول ذات الخطورة العالية في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب".



واشار السفير، إلى" عمق العلاقات بين البلدين، اذ تجاوز عمرها السبعة عقود، فضلاً عن دور المملكة في مكافحة الارهاب ضمن التحالف الدولي، واكد مساع البلدين الحالية لتطوير تلك العلاقات في المجال الاقتصادي".فيما اكد" تطلع العراق لدعم اسبانيا لرفعه من قائمة المفوضية الاوربية للدول ذات الخطورة العالية"، معلناً ان" العراق قد اكمل الاجراءات والمعايير الدولية المطلوبة للخروج من القائمة، ومنها تشريع القانون رقم 39 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وكذلك خروجه من لائحة مجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بالدول التي لديها قصور في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب".



في ختام اللقاء وعد خوسيه، بدعم اسبانيا للعراق من خلال ممثلهم في الاتحاد الاوربي، سعيا للتعجيل برفعه من قائمة الدول ذات الخطورة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب./انتهى8

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