الأردن يعلن فرض حظر شامل لـ4 أيام بسبب كورونا

2020/11/01 | 20:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت الحكومة الأردنية، مساء الأحد، جملة قرارات تهدف للحد من تفشي فيروس كورورنا، على رأسها فرض حظر شامل فور إعلان نتائج الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في الـ10 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.وأعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، فرض حظر شامل بعد ساعة من صدور نتائج الانتخابات النيابية ولمدة 4 أيام، مؤكدا …

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