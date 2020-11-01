شباب الهندية ينظم بطولة خماسي الكرة بمشاركة 20 فريقا للناشئين

2020/11/01 | 20:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



نظم منتدى شباب الهندية محافظة كربلاء ، مساء الاحد ، بطولة الشهيد عبدالله حيدر دنفش بخماسي الكرة وبمشاركة عشرين فريقا لفئة الناشئين في ساحة المنتدى “.



وقال مدير المنتدى ماجد عودة الكرعاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” البطولة هي مبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي ينفذها […]

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