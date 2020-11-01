2020/11/01 | 20:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

2 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أوعز رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، بصرف نصف مليار دينار لمستشفى القلب التخصصي في محافظة ذي قار، لتغطية احتياجاتها.

وذكر مصدر حكومي في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (1 تشرين الثاني 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه وزارة النفط بصرف مبلغ قدره نصف مليار دينار لمستشفى القلب التخصصي في محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، إن "التخصيص المالي جاء لتلبية الاحتياجات وتوسعة المستشفى، ودعمها بالمستلزمات اللازمة".

وتابع، أن "الكاظمي أوعز أيضا لوزارة النفط، بتخصيص مبلغ مقداره مائة مليون دينار شهريا للمستشفى ذاتها لتغطية احتياجاتها".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من الكاظمي بصرف نصف مليار دينار لمستشفى القلب بذي قار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من الكاظمي بصرف نصف مليار دينار لمستشفى القلب بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).