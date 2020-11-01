فرنسا.. رئيسة حزب تعليق على اشتباكات مونبلييه: هذه ليست بغداد!

2020/11/01 | 20:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت مدينة مونبلييه جنوبي فرنسا، الأحد، إطلاق نار بين أفراد عصابتين تتنافسان في تجارة المخدرات، فيما علقت على الحادثة رئيسة حزب التجمع الوطني في فرنسا ماريان لوبان، بالقول "إن هذه المشاهد ليست في بغداد".





وأظهرت مقاطع مصورة حادثة إطلاق نار وقعت في مدينة مونبلييه، وذكرت وسائل إعلام محلية، إن الحادثة التي ظهر فيها عدد من المسلحين الذين يرتدون ملابس واقية باللون الأسود، كانت بين أفراد عصابتين تتنافسان في تجارة المخدرات، وفق ميدي ليبر الفرنسية.

من جانبها كتبت رئيسة حزب التجمع الوطني في فرنسا، ماريان لوبان، في تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر"، اليوم، (1 تشرين الثاني 2020)، "إن هذه المشاهد ليست في بغداد، ولكنها في مونبلييه.



الوضع الأمني سيبقى خارج السيطرة طالما أن السلطات لم تنزع السلاح من الضواحي وتوقف التهريب".

Ces scènes de guerre n’ont pas lieu à Bagdad, mais à #Montpellier.



La situation sécuritaire restera hors contrôle tant que le gouvernement ne désarmera pas les banlieues et n’assèchera pas les trafics.



Assez des coups de menton sans lendemain : agissez.



MLP pic.twitter.com/IlvSym50kT

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 1, 2020

وأكدت السلطات الفرنسية، أن الوضع الأمني حاليا تحت السيطرة، حيث تدخلت وحدة خاصة من الجيش بالتعاون مع وحدة خاصة من الأمن.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع وفيات أو حالات إصابة او اعتقالات.

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