رونالدو يقود يوفنتوس لسحق سبيزيا

2020/11/01 | 20:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق يوفنتوس فوزا كبيرا على مضيفه سبيزيا (4-1) في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأحد.



سجل رباعية اليوفي كل من ألفارو موراتا في الدقيقة 16، وأدريان رابيو في الدقيقة 68، فيما أحرز كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 59 و77 من ركلة جزاء، وجاء هدف سبيزيا الوحيد في […]

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