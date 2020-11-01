لقاء رئيس مجلس النواب العراقي بالهيئة السياسية للتيار الصدري

2020/11/01 | 20:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري السيد نصار الربيعي لمناقشة مجمل الأوضاع في البلاد....

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