الكاظمي يخصص نصف مليار دينار لمستشفى القلب في ذي قار

2020/11/01 | 20:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاحد، وزارة النفط بصرف نصف مليار دينار لمستشفى القلب في ذي قار....

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