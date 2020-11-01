الاستخبارات العسكرية تستولي على مخبأ للأعتدة في الثرثار بالانبار

2020/11/01 | 20:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن تمكن مفارز الاستخبارات العسكرية من الاستيلاء على مخبأ للاعتدة في الثرثاء بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “تاكيدا لجهودها في الوصول الى كافة مخابيء ومخازن اسلحة وعتاد عصابات داعش المنهارة وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة والفوج الرابع لواء المشاة ٣٩ للفرقة من الوصول الى مخبأ يضم كدسا للاعتدة في منطقة نهر الحلوة بالثرثار الانبار”.

واضافت ان “المفارز ضبطت بداخل المخبأ ١٠٠٠ اطلاقة عتاد ٢٣ ملم مقاوم للطائرات، و ٥ صواريخ قاذفة ضد الدروع، و٦ قنابر هاون عيارات ١٢٠ و٦٠ ملم، بالاضافة الى قاذفة RBG7 وصاروخ SPG9، وعلبتي عتاد عيارات ١٢،٥ و١٤،٥ ملم وجميع المواد من مخلفات داعش الارهابي حيث قامت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة”.



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