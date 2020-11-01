وزير الداخلية يوجه باستثناء الملاكات الطبية من إجراءات تسجيل المركبات واجازات السوق

2020/11/01 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأحد، 01 تشرين الثاني، 2020، استثناء الملاكات الطبية من إجراءات تسجيل المركبات واجازات السوق.

وقالت الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نظرنا للجهود الكبيرة التي بذلتها وما زالت تبذلها الملاكات الطبية، وجهنا باستثنائهم من إجراءات تسجيل المركبات واجازات السوق، بعد أن طُبق هذا القرار على الاطباء".

واضاف البيان أن "ما يقوم به الجيش الأبيض هو مفخرة للعراق ويجب علينا أن نثمن عملهم".

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