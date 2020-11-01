بعد بيان التربية.. طلب عاجل وتحذير نيابي من عودة الدوام في المدارس

2020/11/01 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حذر عضو الصحة النيابية، عبد عون العبادي، الأحد، 01 تشرين الثاني، 2020، من قرار عودة المدارس، فيما وصف القرار الذي صدر عن وزرة التربية العراقية اليوم بـ"المتعجل".

وقررت وزارة التربية اليوم المباشرة بالدوام في المدارس يوم 15 من الشهر الجاري مع السماح بتواجد من 8-10 طلاب داخل الصف الواحد.

وقال العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار بدء العام الدراسي الجديد فيه نوع من العجالة، وسيكون لنا قرار في حال أظهرت وزارة الصحة عدم قدرتها على إدارة الارشادات وتطبيق الطرق الصحية والوقائية"، مبينا أن "لجنة الصحة النيابية ستتخذ إجراءات أخرى تهدف لحماية الطلبة والكوادر التعليمية".

وتابع العبادي أن "انخفاض أعداد الإصابات لا يدعونا إلى الاطمئنان لأن الفيروس متجدد ومتطور، ومن الممكن أن نشهد موجة قاسية قد تخلف عشرات الوفيات وآلاف الإصابات"، لافتا إلى أن "الإجراءات الوقائية في الشارع والأماكن العامة اليوم تكاد تكون معدومة".

وأوضح أن "خلية الأزمة الحكومية مطالبة بشكل عاجل بالاستمرار في مراقبة الاسواق والمحال التجارية والمولات والمطاعم من أجل تطبيق إجراءات السلامة الصحية وإلا فإن الوضع ممكن أن يخرج عن السيطرة بكل تأكيد".

وفي وقت سابق، اعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، في اقليم كردستان، اليوم الاحد (1-11-2020)، تعليق الدوام الرسمي ‏للمدارس في الإقليم، لمدة 30 يوماً‎.

وذكر بيان مقتضب نشرته اللجنة، انه "وبسبب تزايد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، تقرر تعليق الدوام الرسمي للمدارس لمدة ‏شهر كامل‎".‎

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، امس السبت، تسجيل 689 إصابة و24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ‏الـ24 الماضية‎. ‎

وبهذا فقد ارتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان، إلى 76025 حالة منها 42809 شفاء و2455 وفاة، فيما يتلقى ‏‏30761 مصاباً العلاج في المستشفيات‎.

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