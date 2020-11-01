2020/11/01 | 20:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ كشفت ميشلين روكبرون ، زوجة الممثل العالمي شون كونري الذي توفي السبت عن 90 عاما، أنه كان مصابا بالخرف وتوفي أثناء نومه بسلام ، وفقا لصحيفة “ذي ميل أون صنداي.



وأضافت ميشلين روكبرون وهي رسامة فرنسية والزوجة الثانية لكونري الذي اشتهر بتجسيده شخصية العميل السري ، أنها كنت معه طوال الوقت وفقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “عن مرضه ومراسم تأبينه” زوجة شون كونري تتحدث وكالة الصحافة المستقلة.

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