بدء جولة محادثات جديدة حول سد النهضة.. والبرهان يجري مباحثات في إثيوبيا

2020/11/01 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استؤنفت، الأحد، في الخرطوم، المحادثات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حول سد النهضة الذي بنته أديس أبابا على النيل، وتعترض القاهرة والخرطوم على آليات تشغيله.

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