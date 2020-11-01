رونالدو يعود بيوفنتوس لسكة الانتصارات

2020/11/01 | 20:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على مضيفه سبيزيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الأسبوع السادس من عمر الدوري الإيطالي.

أحرز رباعية اليوفي، ألفارو موراتا (16)، كريستيانو رونالدو (59 و77 من ركلة جزاء) وأدريان رابيو (68)، فيما سجل توماسو بوبيجا هدف سبيزيا بالدقيقة (32).

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثاني بعد تعادله في آخر مواجهتين أمام كروتوني وهيلاس فيرونا، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 5 نقاط بالمركز الـ16.

الشوط الأول

المحاولة الأولى في اللقاء كانت من نصيب يوفنتوس بالدقيقة الخامسة، بعد تمريرة من ديبالا في قلب دفاع سبيزيا، لينطلق موراتا بالجانب الأيسر ويطلق تسديدة قوية تضرب الشباك الجانبية.

وكاد ديبالا أن يحرز الهدف الأول، بعد مراوغة أكثر من لاعب ليفتح المساحة أمامه داخل المنطقة ويسدد الكرة بجوار القائم، لكن حكم اللقاء أشار بوجود حالة تسلل على الأرجنتيني.

وأحرز موراتا الهدف الأول لليوفي بالدقيقة (14)، بعد تمريرة من دانيلو بين قلبي دفاع سبيزيا إلى ماكيني الذي انفرد بالمرمى وفضل تمرير الكرة إلى موراتا ليضعها بالشباك، واحتسبها الحكم تسلل قبل أن يتراجع عن قراره بعد الاستعانة بالفار.

وأهدر كييزا فرصة الهدف الثاني، بعد تمريرة من موراتا ضرب بها الدفاع مجددًا، ليسدد كييزا كرة أرضية بجوار القائم الأيسر.

وسجل موراتا هدفًا ثانيًا بالدقيقة (23)، بعدما انطلق من منتصف الملعب منفردًا بالمرمى، لكن حكم اللقاء قرر إلغاؤه بداعي التسلل.

واقترب سبيزيا من تعديل النتيجة بعد كرة طولية فشل نزولا في التعامل معها، ليعود ويمررها للقادم من الخلف ريتشي الذي سدد بجوار القائم.

وعادل بوبيجا النتيجة لفريقه سبيزيا في الدقيقة (32)، بعدما استلم تمريرة داخل المنطقة الجزاء ليسدد في منتصف الشباك كرة تعلن عن التعادل.

وتألق شابوت مدافع سبيزيا وأنقذ أخطر فرص اللقاء بالدقيقة (44)، بعدما انطلق موراتا بالكرة من بعد منتصف الملعب وتوغل ومرر كرة أبعدها شابوت ببراعة قبل أن يلمسها ماكيني ويضعها في الشباك.

الشوط الثاني

بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، سنحت الفرصة أمام بارتولومي الذي وجد أمامه مساحة مفتوحة ليسدد من مسافة بعيدة لكنها مرت بجوار مرمى بوفون.

وقرر بيرلو في الدقيقة (56)، الدفع بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تعافى من فيروس كورونا، ليحل محل باولو ديبالا.

وبعد مشاركته بدقيقتين، تمكن رونالدو من تسجيل هدف التقدم لليوفي بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة موراتا، ليراوغ الحارس ويضع الكرة بالشباك.

وسجل سبيزيا هدف التعادل بالدقيقة 63، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل، بعد ركلة ركنية نفذت داخل المنطقة سددها شابوت برأسية تألق بوفون ليبعدها ببراعة وترتد إلى أجوديلو الذي وضعها بالشباك وهو في موقف تسلل.

وضاعف رابيو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة (68)، بعدما انفرد بالمرمى ليراوغ المدافع شابوت داخل منطقة الستة ياردة ويسدد الكرة بالشباك.

وهدد فارياس مهاجم سبيزيا مرمى اليوفي بفرصة خطرة، بعدما سدد كرة قوية من الناحية اليسرى ارتطمت بقدم ديميرال، وكادت أن تسكن الشباك لولا أن مرت بجوار المرمى لركنية.

وحصل كييزا على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل بارتولومي، تمكن كريستيانو من تحويلها لهدف رابع بالدقيقة (76)، بعدما سدد الركلة على طريقة بانينكا.

PUKmedia وكالات‌

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