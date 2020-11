2020/11/01 | 21:01 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قائمة المنتخب لخوض وديتي الأردن وأوزبكستان في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الحالي في دولة الامارات، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف بداية العام المقبل.واختارَ كاتانيتش 24 لاعباً ضمن قائمة الفريق لتجمع العاصمة بغداد قبل السفر الى دبي لخوض المباراتين، وضمتْ قائمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاتانيتش يعلنُ قائمة المنتخب الوطني لوديتي الأردن واوزبكستان first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش يعلنُ قائمة المنتخب الوطني لوديتي الأردن واوزبكستان) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتانيتش يعلنُ قائمة المنتخب الوطني لوديتي الأردن واوزبكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).