استثناء للأطباء من إجراءات إجازة السوق وتسجيل المركبات

2020/11/01 | 21:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاحد، باستثناء الكوادر الطبية من إجراءات تسجيل المركبات وإجازات السوق.



وذكر الغانمي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تشرين الثاني 2020)، انه "نظرنا للجهود الكبيرة التي بذلتها ومازالت تبذلها الملاكات الطبية، وجهنا بإستثنائهم من إجراءات تسجيل المركبات وإجازات السوق، بعد أن طُبق هذا القرار على الأطباء".

وأضاف الوزير أن "ما يقوم به الجيش الأبيض هو مفخرة للعراق ويجب علينا أن نثمن عملهم، حماكم الله وسدد خطاكم، اللهم اجعل هذا البلد آمنا".

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