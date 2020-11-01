مسؤول تربوي: خيارات كثيرة لبدء العام الدراسي.. وتلميح الى درجة العبور

2020/11/01 | 21:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف مسؤول تربوي، اليوم الاحد، عن الخيارات المطروحة لبدء العام الدراسي الجديد، فيما لمح الى اتخاذ وزارة التربية قراراً بالعبور.

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