أحدها إيجابي.. الخارجية الإيرانية تعلن نتيجة فحوصات ظريف

2020/11/01 | 21:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان اختبار كورونا لوزير الخارجية محمد جواد ظريف كان سلبياً.

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