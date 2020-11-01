بنود الإنفاق في قانون الاقتراض: مليارات إلى إيران وشركات النفط

2020/11/01 | 21:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشف قانون الاقتراض أو "تمويل العجز المالي" المقدم من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، أن نحو ربع المبلغ المطلوب لتسديد النفقات الحاكمة خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، ستذهب كتسديد ديون ومستحقات لشركات نفطية.

بلغ حجم الدين ومستحقات نحو ربع مبلغ الاقتراض المطلوب

وبحسب مشروع القانون الذي اطلع عليه "ألترا عراق"، فإن إيرادات الدولة النفطية المتوقعة للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي، تبلغ أكثر من 19 تريليون و719 مليار دينار.

وينص مشروع القانون، على استقطاع أكثر من 5 تريليون دينار من الإيرادات النفطية، كمستحقات عقود تراخيص شركات النفط الأجنبية، بالإضافة إلى 531 مليار أي أكثر من نصف تريليون دينار، تذهب كتعويضات للكويت.

ويقدر صافي الإيرادات النفطية بنحو 14 تريليون و181 مليار دينار فقط من أصل 19 تريليون و719 مليار دينار، فيما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية المتوقعة 2 تريليون دينار.

وأشارت مسودة القانون، إلى أن النفقات المتوقعة للأشهر المتبقية من العام الحالي، تبلغ نحو 58 تريليون دينار، من بينها نحو 54 تريليون دينار نفقات تشغيلية، ونحو 4 تريليون نفقات استثمارية، وبهذا فإن مقدار العجز يبلغ 41 تريليون دينار، وهو المبلغ الذي تطلبه الحكومة ويرفض البرلمان إقراره.

وتضمن مشروع قانون الاقتراض بنود الانفاق، متمثلة بـ 24.5 تريليون دينار كرواتب للموظفين خلال الأشهر الثلاثة، 3.8 تريليون دينار للمتقاعدين، و4.8 تريليون دينار لتسديد الديون والفوائد.

وتأخرت رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي، حيث تنتظر الحكومة إقرار قانون الاقتراض قبل الصرف، على الرغم من تأكيدها سابقًا تأمين المبالغ المطلوبة لتسديد المستحقات.

كما نص على، تخصيص مبلغ 655 مليار دينار لشراء الأدوية و324 مليار دينار لدعم البطاقة التموينية، وتخصيص مبلغ 4.7 تريليون دينار لتسديد الدين الإيراني، عن استيراد الطاقة الكهربائية والغاز خلال العامين 2019 و2020، فضلاً عن 3.6 تريليون نفقات تشغيلية إلى إقليم كردستان، و1.2 تريليون دينار لدعم الشركات العامة.

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