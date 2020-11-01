العمل تشمل وجبة جديدة من مستفيدي الحماية الاجتماعية في نينوى

2020/11/01 | 21:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونايتد وارسنال..قمة اسثنائية في بريمرليغ

تتجه انظار عشاق الكرة الإنجليزية الى ملعب مسرح الاحلام «أولد ترافورد» الذي سيحتضن قمة غير تقليدية، لحساب الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، بين مانشستر يونايتد وآرسنال .

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