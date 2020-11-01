2020/11/01 | 21:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء من السيطرة و اخماد حادث حريق اندلاع داخل خزانات ارضية في محطة وقود السلطاني وسط المحافظة .

حيث نجحت فرق الدفاع المدني من تطويق النيران التي شبت في حزين وقود الگاز والبنزين بواقع أربعة خزانات سعة كل واحدة منهن 54000 ألف لتر وقود اثنين لوقود البنزين واثنين اخرين لوقود الگاز

أذ عملت فرق الدفاع المدني بمهنية عالية وابعدت خطرها عن باقي ارجاء المحطة بوقت قياس فاق كل التوقعات وحافظة على نصف الخزين دون ان تمسه النيران وانهت الحادث دون تسجيل خسائر بشرية .

وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع حادث الحريق بادئ الأمر .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق في خزانات محطة وقود بسعة 216 ألف لتر في كربلاء والدفاع المدني يتدخل لاخمادها) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق في خزانات محطة وقود بسعة 216 ألف لتر في كربلاء والدفاع المدني يتدخل لاخمادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).