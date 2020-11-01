الاستيلاء على مخبأ كبير للأعتدة في الثرثار بالانبار

2020/11/01 | 21:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ استولت الاستخبارات العسكرية على مخبأ كبير للأعتدة في الثرثار بالانبار .وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة والفوج الرابع لواء المشاة ٣٩ للفرقة تمكنت من الوصول الى مخبأ كبير للاعتدة في منطقة نهر الحلوة بالثرثار الانبار ، وتضبط بداخله كميات كبير من اطلاقات عتاد ٢٣ ملم مقاوم للطائرات وعتاد متنوع ، وصواريخ قاذفة ضد الدروع واخرى متنوعة ،و قنابر هاون عيارات ١٢٠ و٦٠ ملم، بالاضافة الى قاذفة RBG7 وجميع المواد من مخلفات داعش الارهابي حيث قامت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة./انتهى9

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