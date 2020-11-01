صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا المسجلة فيها اليوم الاحد

2020/11/01 | 21:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اوضحت دائرة صحة الكرخ، التوزيع الجغرافي للاصابات بفيروس كورونا المسجلة فيها هذا اليوم ، البالغ عددها 419 اصابة .وذكرت الدائرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الاصابات توزعت كالتالي:أبو غريب ——————11ابو دشير ——————15الاسكان ——————3الاعلام ——————8البياع ——————9التاجي ——————12التراث ——————4الحرية ——————23الخطيب ——————6الــدورة -———-——16الدولعي ——————10الرحمانية ——————5السيدية —————— 10الشالجية ——————15الشرطة الخامسة———3الشعلة ——————22الطارمية ——————5الطوبجي ——————11العامرية ——————7العطـيـفيـة -—————8الغزاليـة -—————14القادسيـة —————-13الكاظميـة —————25المحمودية —————20المـعالـف —————8المنصور —————- 20المواصلات -————-7الوشاش ——————-13اليـرموك ——-———22جــكوك —————-6حي الجامعة ————-15حي الجهاد -————11حي العامل -————-14حي العدل ——-——-10شارع حيفا —————5سكنة جانب الرصافة -———8محافظة البصرة ———-1محافظة بابل ————-3محافظة ميسان ———1الشفاء: 604الوفيات: 5 ./انتهى9

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