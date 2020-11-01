الدفاع المدني يعلن اخماد حريق محطة الوقود وسط كربلاء

2020/11/01 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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إعلن الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن إخماد الحريق الذي اندلع عصر اليوم في احدى محطات الوقود وسط كربلاء.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء، تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلاع داخل خزانات ارضية في محطة وقود السلطاني وسط المحافظة، حيث نجحت الفرق بتطويق النيران التي شبت في حزين وقود الگاز والبنزين بواقع أربعة خزانات سعة كل واحدة منهن 54000 ألف لتر وقود اثنين لوقود البنزين واثنين اخرين لوقود الگاز”.

واضافت، “فرق الدفاع المدني، عملت بمهنية عالية وابعدت خطرها عن باقي ارجاء المحطة بوقت قياس فاق كل التوقعات وحافظة على نصف الخزين دون ان تمسه النيران وانهت الحادث دون تسجيل خسائر بشرية، وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع حادث الحريق بادئ الأمر”.

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