استثناء الملاكات الطبية من إجراءات تسجيل المركبات واجازات السوق

2020/11/01 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاحد، باستثناء الملاكات الطبية من إجراءات تسجيل المركبات واجازات السوق.

وقال الغانمي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “نظرنا للجهود الكبيرة التي بذلتها وما زالت تبذلها الملاكات الطبية، وجهنا بإستثنائهم من إجراءات تسجيل المركبات واجازات السوق، بعد أن طُبق هذا القرار على الاطباء”.

وأضاف أن “ما يقوم به الجيش الأبيض هو مفخرة للعراق ويجب علينا أن نثمن عملهم”.

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