بعد الخليجي والاردني… “طرف ثالث” يدخل على مد الخط الكهربائي للعراق: “توجيهات رئاسية” بتسخير كل الدعم لبغداد

2020/11/01 | 21:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشف وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، الأحد، عن دراسات متقدمة لربط الطاقة مع العراق عبر الأردن.

وقال شاكر، في تصريحات نقلها موقع الوطن المصري، إن “هناك دراسات متقدمة مع العراق، لتنفيذ ربط كهربي للتصدير من مصر للعراق، عبر الأردن”.

وأضاف، أن “وفدا مصريا سافر للعراق قبل 3 أيام من زيارة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، للعراق، أمس، لمناقشة النواحي الفنية للمشروع”، مؤكدا على أن “الهدف من الربط الكهربائي، هو ربط الدول العربية ببعضها بصورة تساهم في توفير الطاقة للجميع”.

و قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد، إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس بأن تكون كل الخبرات المصرية فى مختلف المجالات جاهزة لخدمة العراق

وأشار مدبولي، إلى أن مصر والعراق لديهما إمكانات إنتاجية وتصديرية كبيرة، ويجب مضاعفة استثمارها لزيادة حجم وقيمة التجارة البينية، بالإضافة إلى العمل سوياً لإزالة كافة العوائق أمام انسياب البضائع بين البلدين.

وأضاف هناك أسطول نقل وشركة مشتركة تتمثل في شركة الجسر العربي، ويمكننا تطوير وسائل النقل، والتعاون بين موانيء ومنافذ مصر والعراق والأردن، لاستيعاب ما نستهدفه من زيادة كبيرة في حجم التجارة، كما نستهدف زيادة التعاون في مجالات البترول والغاز، بما في ذلك إنشاء شركات مشتركة للصناعات الكيماوية.

وأكد مدبولي، أنه تم التوافق بين الجانبين على قضية الأمن المائي للدولتين، باعتبارهما دولتي مصب، والتأكيد على أنها إحدى قضايا الأمن القومي المشتركة، كما تم التشديد على مصالح الدولتين، في الحفاظ على حقوقهما المائية، باعتباره أمرا يمس الأمن القومي العربي، وضرورة الحفاظ على مصالح الدولتين فيما يخص مواردهما المائية.

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