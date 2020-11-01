العراق.. تصعيد في موجة الاحتجاجات بالجنوب والوسط لتأكيد استمرار التظاهرات

2020/11/01 | 21:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت محافظات وسط وجنوب العراق تصعيدا في موجة الاحتجاجات وذلك تعبيرا لرفض المحتجين مغادرة الساحات ومواصلة حقهم في الحراك السلمي حتى الاستجابة لجميع مطالبهم وفي مقدمتها محاكمة قتلة المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين.

وتجددت التظاهرات في الناصرية حيث ركزت على المطالبة بإقالة محافظ ناظم الوائلي مع رفع شعارات تؤكد بقاء الاعتصامات حتى تحسين واقع المحافظة، في حين اقتصرت تظاهرات الديوانية على تأكيد محاربة الفساد وتعيين العاطلين، هذا ورفع المتظاهرون في واسط شعارات تؤكد عزمهم عدم مغادرة ساحات الاحتجاج دون تحقيق المطالب اما محافظة المثنى فقد شهدت مسيرة للتضامن مع تظاهرات بقية المحافظات.

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