أكثر من 400 ألف حالة شفاء منذ انتشار وباء كورونا في عموم العراق

2020/11/01 | 21:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوزت أعداد حالات الشفاء الكلي من فيروس كورونا في عموم محافظات العراق حاجز الأربع مئة ألف، بعد تسجيله هذا اليوم ثلاثة الاف ومئة وسبعا وعشرين حالة شفاء.

وأكدت وازرة الصحة تسجيل الفين وست مئة وثمان وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي الى أكثر من أربع مئة وخمسة وسبعين ألف إصابةفيما اكدت الوزارة وفاة ستة وخمسين مصابا ليبغ المجموع الكلي عشرة الاف وتسع مئة وستا وستين حالة وفاة

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