2020/11/01 | 21:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – اختتمت اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز هذا الموسم.



وشهدت الجولة الثانية من الدوري العراقي انتهاء 4 مباريات بنتيجة التعادل.



وواصل نفط الوسط والقوة الجوية صراعهما على القمة، حيث جمع كل منهما 6 نقاط، ليصبحا الفريقين الوحيدين الذين حققا العلامة الكاملة هذا الموسم حتى الآن.



يذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي..



تعرف على الترتيب بعد نهاية الجولة الثانية وكالة الصحافة المستقلة.

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