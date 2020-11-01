2020/11/01 | 21:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 30 دقیقة

634 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

تجددت التظاهرات في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، والبصرة وكربلاء، الأحد، للمطالبة بتنفيذ المطالب التي خرجوا من أجلها.

وذكر مصدر اليوم، (1 تشرين الثاني 2020)، إن "العشرات من المتظاهرين تجمعوا قبل قليل في ساحة التحرير، مطالبين بتنفيذ المطالب التي خرجوا من أجلها، وعلى رأسها كشف قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، وإقامة انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة؛ لمنع أي عمليات تزوير وتلاعب في نتائجها".

وأضاف، أن "قوات الأمن طوقت ساحة التحرير لمنع توافد المحتجين إليها، مع العمل على حصر التظاهر بعيدا عنها".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "العشرات احتشدوا في وسط البصرة، جنوب البلاد، فيما حاولت قوات الأمن تفريقهم؛ ما أدى إلى وقوع صدامات بين الطرفين، بعد قيام المتظاهرين برمي القوات الأمنية بالحجارة، ورد القوات عليهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع".

وتابع: "عمليات كر وفر تجري حاليا في شوارع البصرة بين المتظاهرين وقوات الأمن مع وقوع إصابات بصفوف الطرفين، لم يتم معرفة عددها لغاية الآن".

وفي كربلاء، تظاهر العشرات من المواطنين، مساء اليوم الأحد، وسط المحافظة، للمطالبة بحل البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الحكومة والبرلمان والاحزاب الحاكمة، فيما قامت القوات الأمنية بتطويق المكان لمنع حدوث اي اعتداء، وفق المصدر.

وفي وقت سابق، حذرت عوائل ضحايا الاحتجاجات بمحافظة ذي قار، الحكومة من محاولة فض اعتصام ساحة الحبوبي (بالناصرية) الذي تحول إلى مركز الاحتجاجات في البلاد.

وكانت قيادة عمليات بغداد، أعلنت في بيان لها، صباح أمس السبت، إعادة فتح ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات الرئيس في العاصمة العراقية، أمام حركة سير المركبات، بعد أن ظلت مغلقة منذ العام الماضي.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد التظاهرات في بغداد والبصرة وكربلاء (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد التظاهرات في بغداد والبصرة وكربلاء (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).