الخطوط العريضة لعلم المستقبل للبشرية - زهير الخويلدي

2020/11/01 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي الترجمة " من المستحيل أن نفهم، ناهيك عن تقييم، العلوم الاجتماعية دون أن نفهم أولاً ماهية العلم بشكل عام.



الكلمة نفسها تنقل القليل.



في أواخر القرن الثامن عشر، تم استخدام العلم كمرادف شبه مرادف للفن، وكلاهما يعني أي نوع من المعرفة - على الرغم من أنه يمكن تمييز العلوم والفنون من خلال التجريد الأكبر للواقع.



وقد حدد الفن بهذا المعنى المعرفة العملية لكيفية القيام بشيء ما - كما في "فن الحب" أو "ف ......





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