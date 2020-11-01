تعرف على مدة غياب مراون حسين مهاجم الشرطة

2020/11/01 | 21:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – خضع مروان حسين، مهاجم فريق الشرطة، لعملية جراحية ناجحة في اليد اليسرى، بعد تعرضه للكسر خلال مباراة أمانة بغداد، في الدوري العراقي الممتاز.



وكان الشرطة قد تغلب على أمانة بغداد، الجمعة الماضية، بثنائية دون رد، في الجولة الثانية من الدوري العراقي.



وتعرض مروان حسين للإصابة باليد، بعد اصطدامه مع سرهنك محسن، حارس أمانة […]

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