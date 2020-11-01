مخاوف من امتلاء المستشفيات.. أوربا تغلق أبوابها بسبب انتشار كبير لكورونا

2020/11/01 | 21:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تكثف الدول الأوروبية التي أصبحت مجددا

بؤرة وباء كورونا القيود أو إجراءات

الإغلاق، مثيرة غضب مواطنيها الذين

يعبرون بشكل متزايد عن نفاد صبرهم، كما

حصل في إسبانيا حيث تقع مواجهات متكررة

مع قوات الأمن

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