إكتشاف حالة كورونا في ريال مدريد

2020/11/01 | 21:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أسفرت النتائج الأولية لاختبارات كورونا في ريال مدريد، قبل مباراة إنتر ميلان، عن إصابة أحد اللاعبين بالفيروس، وسيتم إجراء اختبار ثانٍ للتأكد.

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