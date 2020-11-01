صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 419 المسجلة اليوم

2020/11/01 | 21:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 419 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————11

ابو دشير ——————15

الاسكان ——————3

الاعلام ——————8

البياع ——————9

التاجي ——————12

التراث ——————4

الحرية ——————23

الخطيب ——————6

الــدورة -———-——16

الدولعي ——————10

الرحمانية ——————5

السيدية —————— 10

الشالجية ——————15

الشرطة الخامسة———3

الشعلة ——————22

الطارمية ——————5

الطوبجي ——————11

العامرية ——————7

العطـيـفيـة -—————8

الغزاليـة -—————14

القادسيـة —————-13

الكاظميـة —————25

المحمودية —————20

المـعالـف —————8

المنصور —————- 20

المواصلات -————-7

الوشاش ——————-13

اليـرموك ——-———22

جــكوك —————-6

حي الجامعة ————-15

حي الجهاد -————11

حي العامل -————-14

حي العدل ——-——-10

شارع حيفا —————5

سكنة جانب الرصافة -———8

محافظة البصرة ———-1

محافظة بابل ————-3

محافظة ميسان ———1

الشفاء:

604

الوفيات:

5

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