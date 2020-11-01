بتصريح متلفز.. وزير الزراعة : القطاع الزراعي تعرض للانهيار بعد العام 2003

2020/11/01 | 21:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد وزير الزراعة محمد كريم ان القطاع الزراعي تعرض للانهيار بعد العام 2003.وقال الوزير في تصريح متلفز تابعته نينا ان تحسن القدرة الشرائية للمواطن ادى لهروب الاستثمار مِن القطاع الزراعي مشيرا الى ان هناك حربا على المنافذ لمنع دخول المحاصيل الزراعية المستوردة.واكد ان مستحقات الفلاحين بذمة التجارة وصلت الى ترليون دينار موضحا سمحنا باستيراد بيض التفقيس مِن مطار بغداد فقط لان الاستيراد مِن منافذ كردستان يدخل معه بيض المائدة./انتهى9

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