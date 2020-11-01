محافظ نينوى : عودة (160) عائلة نازحة الى قضاء تلعفر غرب الموصل

2020/11/01 | 21:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل /نينا/اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن اعادة 160 عائلة نازحة الى قضاء تلعفر 70كم غرب الموصل.



وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان " نحو 160 عائلة نازحة عادت من مناطق ومخيمات النزوح الى مناطقها في قضاء تلعفر بعد نزوح دام اكثر من اربعة أعوام بسبب عصابات داعش الارهابية ".واضاف الجبوري :"ان "عودة العوائل النازحة جرت تحت حماية مشددة لحين دخولها القضاء بعد عودة الخدمات واستتباب الامن داخل القضاء "/انتهى

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