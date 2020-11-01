الخارجية الإيرانية تعلن نتيجة فحوصات ظريف

2020/11/01 | 21:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن سلبية اختبار كورونا الثاني لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف.وفي تصريح أدلى به للمراسلين، اليوم الأحد، حول إصابة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من عدمها بكوفيد-19، أضاف خطيب زاده: ان أحد الاختبارات كان إيجابيا، ولكن مع إعادة الإختبار مرتين أخريين، اتضح، والحمد لله، انه ليس مصابا بكورونا./انتهى8

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