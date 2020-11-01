البنك المركزي يصدر معايير جديدة لتصنيف المصارف العراقية

2020/11/01 | 21:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة .. اعلن البنك المركزي العراقي عن اتخاذ خطوة جديد في تحديث سياسته بإصدار معايير جديدة لتصنيف المصارف العاملة في العراق .و أصدر البنك المركزي حزمة من الإصلاحات الإدارية تضمنت تصنيف المصارف إلى ٤ فئات، ويكون هذا هو الضابط والمعيار للدخول في نافذة بيع العملة، وكذلك ارغام المصارف على تحسين جودة الخدمات للزبون والمشاركة […]

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