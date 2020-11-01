وزير الداخلية يوجه باستثناء الملاكات الطبية من إجراءات تسجيل المركبات واجازات السوق

2020/11/01 | 21:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأحد، استثناء الملاكات الطبية من إجراءات تسجيل المركبات واجازات السوق.

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