ارسنال يقهر مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

2020/11/01 | 21:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

عاد آرسنال بانتصار ثمين من ملعب أولد ترافورد، بعد التغلب على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد بيير إيميريك أوباميانج من علامة الجزاء في الدقيقة 69.

بتلك النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 12 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط في المركز 15.



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