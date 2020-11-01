متلازمة فيكساس … مرض قاتل جديد يصيب الرجال فقط

2020/11/01 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … توصل علماء المعاهد الوطنية للصحة الأميركية الى اكتشاف مرض وراثي جديد يصيب الرجال فقط.



التقرير الذي اصدره العلماء يبين ان المرض ” فيكساس ” الجديد يصيب الرجال حصراً.



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