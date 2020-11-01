التربية تحدد أليات دوام الطلبة بالعام الدراسي الجديد وتعلن عن نظام ’’الانتساب’’

2020/11/01 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة التربية، الأحد، 01 تشرين الثاني، 2020، الآلية التي ستعمل عليها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوزارة مستمرة بالتشاور مع وزارة الصحة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلية الأزمة العليا للصحة الوطنية وكل المعنيين بإنطلاق العام الدراسي الجديد"، مبينا أن "كل المعنيين اتفقوا مبدئيا على بدء العام الدراسي الجديد واعطوا لوزارة التربية صلاحيات كاملة لاختيار الآلية المناسبة للدوام".

واضاف أن "الوزارة قررت أن يكون الدوام يومين في الاسبوع لكل مرحلة على أن يكون يوم السبت دواماً رسميا وتقسم المراحل الدراسية على 6 ايام"، مشيرا إلى أن "المقترحات التي تتحدث على جعل الطلبة من 8 – 15 داخل كل قاعة دراسية يحددها مساحة الصف، مع مراعاة التباعد الاجتماعي".

وبين أن "هنالك مرونة مع الصفوف المنتهية في آلية التعليم، كما أن الوزارة تتجه نحو آلية التعليم المدمج بين التعليم التفاعلي في الصفوف وكذلك التعليم الالكتروني"، لافتا إلى أن "الكثير من المديريات قامت بإدخال كوادرها من المعلمين دورات تدريبية لتقديم دروس عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة بالإضافة إلى قناة التربوية ومنصة نيوتن الالكترونية".

واشار فاروق إلى أن "هذا العام قد يشهد نظام الانتساب، حيث يمكن لولي الأمر الذي بإمكانه أن يوفر اجواء مناسبة لابنائه داخل المنزل على أن يقوم الطلب بتأدية امتحانات نصف السنة والنهائية في المدرسة فقط ويكمل باقي تعليمه من البيت".

اما بالنسبة للمدارس في القرى والارياف، قال فاروق، إن "هذه المدراس يكون في اعداد الطلبة قليل بالمقارنة مع مدراس المدن، وعلى هذا الاساس فإن الدوام يمكن أن يكون فها أكثر من يومين".

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة التربية، الأحد، (01 تشرين الثاني، 2020)، اجراءاتها بشأن بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد الطلبة سيحدد من 8 إلى 10 في القاعات الصغيرة و15 بالقاعات الكبيرة خلال العام الدراسي الجديد"، مبينا أن "الوزارة قررت تقليص بعض المواد العلمية في المناهج".

واضاف البيان أن "تواجد الطلبة في المدارس سيكون يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع".

واشار إلى أن "الوزارة وجهت إدارات المدارس بإطلاق حملات التعفير والتعقيم والتنظيف".

وتابع البيان أن "وزارة التربية خصصت قناتين اضافيتين للمرحلة المتوسطة والإعدادية وأخرى خاصة لتلاميذ المرحلة الأولى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد أليات دوام الطلبة بالعام الدراسي الجديد وتعلن عن نظام ’’الانتساب’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد أليات دوام الطلبة بالعام الدراسي الجديد وتعلن عن نظام ’’الانتساب’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).