عرف بانتقاده للميليشيات وداعش.. مجهولون يغتالون شيخ عشيرة بالعراق

2020/11/01 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي أحد وجهاء مدينة العمارة جنوبي العراق، الأحد، مصرعه برصاص مسلحين "مجهولين" وفقا لوسائل إعلام عراقية قالت إن القتيل "ناشط معروف في التظاهرات".

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