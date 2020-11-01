2020/11/01 | 21:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة البحرينية شيماء سبت ، إصابتها بفيروس كورونا “كوفيد – 19″، طالبةً متابعيها بالدعاء لها ، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع انستغرام.



وقالت شيماء : “سويت فحص حق كوفيد-19 وللأسف طلعت نتيجتي إيجابية يعني مصابة، الحمدلله على كل حال اللهم لا اعتراض، كل اللي محتاجته منكم حبايب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



الفنانة البحرينية شيماء سبت تصاب بفيروس كورونا وتطالب متابعيها بالدعاء لها وكالة الصحافة المستقلة.

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