وزير الرياضة والشباب يؤكد دعمه لمحافظة السليمانية

2020/11/01 | 21:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وفداً رياضيا من محافظة السليمانية يترأسه رئيس نادي السليمانية، لمناقشة جملة من القضايا التي تتعلق بالشأنين الشبابي والرياضي في المحافظة.

وإستمع الوزير درجال إلى طروحات الوفد الذي قدم جملة من الطلبات أبرزها إشراك المحافظة في مشروع الوزارة الإصلاحي للرياضة ومشاركة شباب المحافظة في الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الوزارة ضمن خطتها السنوية.

وضم الوفد لاعب المنتخب الوطني بالكرة الطائرة علي طه غفوري الذي نقل معاناة اهل اللعبة لوزير الشباب كما لخص اللاعب الدولي السابق بكرة القدم هوار ملا محمد ورئيس نادي السليمانية محمود احمد ابرز المشاكل التي تعاني منها أسرة كرة القدم فيما يخص واقع الاندية واللاعبين والبنى التحتية بصورة عامة ووجهوا الدعوة للوزير لزيارة المحافظة والإطلاع ميدانياً على بعض المنشآت الرياضية والمساعدة على تأهيل وترميم وتجديد بعضها خدمة للرياضة العراقية لما تتمتع به السليمانية من مواهب وخامات رياضية بحاجة الى الرعاية المركزية.

وثمن الوزير زيارة الوفد، مؤكدا ان ما تم طرحه لم يغب عن إهتمامات ومتابعة الوزارة كونها لكل العراق، وما يمكن ان تقدمه كبير جداً على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، والسليمانية وغيرها من المحافظات يجب ان تنال هذا الدعم، واعداً بانه سيلبي دعوة الوفد في زيارة المحافظة وإشراك شبابها في الانشطة والفعاليات التي تنفذها الوزارة مستقبلاً.

PUKmedia اعلام وزارة الشباب والرياضة ‌

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