2020/11/01 | 21:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – استبعد المفكر الاقتصادي العربي طلال أبو غزالة حدوث تغير في السياسة الأمريكية فيما يخص العالم العربي بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



ويرى أبو غزالة أن “فوز الرئيس الحالي دونالد ترامب أو منافسه جو بايدن لن يحدث تحولا في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العالم العربي”.



وقال في تصريح صحفي، أن “لن يكون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طلال ابو غزالة ..



ترامب سيفوز بالانتخابات الأمريكية وكالة الصحافة المستقلة.

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